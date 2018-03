Tientallen kalfjes dood nadat veewagen met 300 kalfjes kantelde op A16

Syrische asielzoekers langer vast om ter­reur­ver­den­king

17:37 De Syrische asielzoekers Ousai A.T. uit Arnhem en Maher A. uit Bergen op Zoom blijven voorlopig vastzitten op de terreurafdeling van de gevangenis. Dat heeft de rechtbank Rotterdam vanmiddag besloten op een tussentijdse zitting in de zaak tegen de twee. Justitie verdenkt de mannen ervan dat ze in Syrië lid zijn geweest van terreurgroep Jabhat al Nusra.