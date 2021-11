Tientallen kwetsbare vrouwen ongepast benaderd door hulpverlener Veilig Thuis Amsterdam

hoog ziekteverzuim Verpleeg­kun­di­gen slaan alarm in brandbrief aan kabinet: ‘Grens van wat we kunnen, is bereikt’

Verpleegkundigen en verzorgenden kunnen de hoge instroom van coronapatiënten niet meer aan. Het ziekteverzuim is tijdens de pandemie ruim twee keer zo hoog geworden. Daardoor krijgen patiënten niet altijd meer de zorg die ze nodig hebben. Beroepsvereniging V&VN vraagt het kabinet in een brandbrief dringend om harde maatregelen. ,,De rek is eruit.’’

