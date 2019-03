Tientallen meldingen voor nazorg schietincident: ‘Veel mensen heftig aangedaan’

Na het schietincident van maandag hebben zich enkele tientallen mensen gemeld bij Slachtofferhulp. De GGD heeft Utrechtse artsen per brief geïnformeerd over de nazorg van het schietincident. ,,Veel mensen zijn heftig aangedaan.’’

,,De impact van het schietincident in Utrecht is in onze regio voelbaar,’’ zo schrijft de GGD Utrecht in een brief aan Utrechtse artsen. In de brief worden huisartsen geïnformeerd over hoe zij moeten handelen als zij ‘te maken krijgen met patiënten die van het schietincident geschrokken zijn’.

Een huisarts in de wijk Kanaleneiland beschrijft dat meerdere mensen zich in de praktijk hebben gemeld. ,,Er komen mensen naar de praktijk. Patiënten die in de tram zaten. Mensen die net een tram ervoor namen. Mensen die er dichtbij wonen. Ook mensen die onlangs in de tram zaten geeft het akelige associaties.’’

Aangedaan

Volgens de arts zijn ‘veel mensen heftig aangedaan’. ,,Het schietincident heeft op Kanaleneiland een enorme impact.’’ Ook op kinderen maakt de schietpartij volgens de arts forse indruk. ,,Er zijn kinderen die er langs moeten op weg naar school. Dat zijn vervelende dingen.’’ De arts komt zelf ook bijna dagelijks langs de plek van het ongeval. ,,Je wordt wel even stil als je daar langs gaat. Mensen die het leven hebben gelaten voor een volidioot.’’

Voor de ondersteuning van kinderen worden huisartsen in de brief doorverwezen naar de jeugdgezondheidszorg van de regio Utrecht. Voor advies voor volwassenen kunnen artsen terecht bij Slachtofferhulp Nederland. Daar hebben zich inmiddels volgens een woordvoerder ‘enkele tientallen mensen’ gemeld.

Verbijstering

Huisartsen worden ervoor gewaarschuwd dat mensen zich tijdens of vlak na de gebeurtenis ‘gevoelsmatig kunnen afsluiten’. Maar dat ‘als de eerste schok voorbij is’, ‘ongeloof, verbijstering, angst, boosheid of verdriet kan ontstaan’. Stressreacties kunnen per individu verschillen, maar te denken valt aan lichamelijke klachten, zoals hoofd-, spier- of maagpijn, vermoeidheid of hartkloppingen. Veel of weinig eten, roken, drinken of medicijnen gebruiken.

Bedplassen

Andere symptomen zijn: slapeloosheid, nachtmerries bedplassen. Ook kan het zijn dat mensen anders reageren dan normaal. Anstiger, overbezorgd, teruggetrokken of juist agressief gedrag worden ook genoemd, net als huilen zonder aanleiding, gevoelens van eenzaamheid of neerslachtigheid. De schokkende gebeurtenis kan ook leer- en concentratieproblemen veroorzaken.

Belangrijk is volgens de GGD dat mensen ‘het dagelijkse ritme weer oppakken’. ,,Dit geeft het gevoel dat u geleidelijk weer grip krijgt op uw leven en dat geeft zelfvertrouwen.’’ In door de GGD verspreidde richtlijnen staat te lezen: ,,Betrokkenen met een andere culturele achtergrond hebben mogelijk andere manieren van omgaan met verdriet. Het is belangrijk om hier begripvol op te reageren.’’