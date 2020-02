Tientallen Nederlanders willen lichaam doneren aan bedrijf in VS: goedkoop alternatief voor uitvaart

Vorig jaar 600.000 minder flitsboe­tes, wel meer mensen ter plekke bekeurd

10:26 Er zijn in 2019 fors minder flitsbonnen en bekeuringen op kenteken uitgeschreven. Dat meldt het jaaroverzicht van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). In 2019 werd er 3,4 miljoen keer geflitst, in 2018 was dat nog 4 miljoen keer. Bij trajectcontroles werd vorig jaar 1,8 miljoen keer een boete uitgedeeld, een daling van 250.000 keer.