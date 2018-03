Tientallen sauna's op de korrel om blootvideo's

Bij de privacywaakhond zijn tientallen sauna's getipt waar mogelijk blootopnames zijn gemaakt. Na de eerdere uitgelekte naaktvideo's uit de sauna in Nederasselt blijken ook beelden uit een sauna in Peize op een pornosite te zijn beland. De Autoriteit Persoonsgegevens start een grootschalig onderzoek.

Naar aanleiding van de uitgelekte naaktbeelden bij Sauna & Beauty Oase in het Gelderse Nederasselt zijn de afgelopen dagen honderden klachten binnengekomen van saunabezoekers die vermoeden dat er ook in hun sauna's camera's hangen.



,,Honderd is een veelzeggend aantal. Dit onderstreept de noodzaak van ons onderzoek,'' zegt woordvoerder Sandra Loois van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hoeveel én welke sauna's de komende tijd onderworpen worden aan inspecties, wil de woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens niet kwijt.



Een van de locaties waar ook een blootvideo blijkt te zijn opgenomen en verspreid via een pornosite, is een sauna in Peize in Drenthe. Zo meldde het Dagblad van het Noorden eerder vandaag dat in de doucheruimte vier jaar geleden blootvideo's zijn geschoten die op een pornosite zijn beland.



Een woordvoerder van SpaWell, het bedrijf dat de sauna vorig jaar overnam, bevestigt dat die beelden zijn gemaakt. „Het zijn oude beelden. Ze zijn gemaakt voordat wij de sauna overnamen, maar we laten het er niet bij zitten'', aldus de woordvoerder. ,,Wij eisen dat die website deze video verwijdert. We zijn voornemens om formeel aangifte te doen.”

Verdachte

Vorige week bleek dat de gevolgen van de hack bij Sauna & Beauty Oase in het Gelderse Nederasselt veel groter zijn dan tot nu toe bekend. Niet alleen van de Oranje-handbalsters, maar van zeker honderd gasten stonden nog steeds naaktbeelden online op meerdere pornowebsites. Bij de politie zijn enkele tientallen meldingen binnengekomen op het speciaal daarvoor geopende e-mailadres preston.recherche.gelderland-zuid@politie.nl.



Vanavond werd duidelijk dat de politie een man uit Drachten verdenkt van het uploaden van de beelden van de handbalsters. Mogelijk gaat het om de man die vorige week via zijn IP-adres werd opgespoord en bij wie belastend materiaal in beslag werd genomen. Hij had niets te maken met de sauna waar de beelden oorspronkelijk zijn gemaakt, maar heeft ze wel gedownload en elders geüpload. Zulke verspreiding is strafbaar.

Hack

Volledig scherm Handbalsters in kleedkamer. Screenshot: RTL Nieuws © RTL Nieuws Zaterdag bleek dat er nog steeds een verborgen camera draaide. Vrijdag deed de eigenaar een nieuwe aangifte van hacking, nadat deze site onthulde dat er nog steeds naaktbeelden online stonden van veel gasten. Toen de politie onderzoek deed naar aanleiding van deze aangifte, is de verborgen camera en het bijbehorende computersysteem in beslag genomen.



Het Openbaar Ministerie onderzoekt nu de bron van die beelden. ,,Dit vergt digitaal onderzoek, daar zit altijd veel werk in'', verklaart OM-woordvoerder Barbara van Heerde. ,,Waar komen die beelden vandaan? Wie zit daar achter? En is er aanleiding om een verdachte aan te merken?''

Verhaal rammelt

Volgens een trouwe klant waren de Oranje-handbalsters in juli 2016 te gast en 'rammelt' het verhaal van de saunabaas. ,,Ik was er toen ook’’, zegt de man. ,,Ze vertelden aan een personeelslid dat ze er voor het eerst waren. Per toeval. De sauna waar ze normaliter heen gaan zat toen namelijk al vol.''

Quote Ik geloof de eigenaar van de sauna niet meer. Zijn verhaal rammelt langzamerhand Frequent bezoeker van Sauna & Beauty Oase Eerder zag hij de topsporters van Oranje er niet. ,,Ik heb daar na mijn bezoek over geappt. Dat appje heb ik teruggevonden. En nu duikt er weer een camera op. Nog eentje die werkt. Hoe is dat mogelijk? Ik geloof de eigenaar van de sauna niet meer. Zijn verhaal rammelt langzamerhand.’’ De politie kan niet zeggen of de beelden van de handbalsters uit 2015 of 2016 stammen. ,,Dat is nog in onderzoek’’, zegt een woordvoerder. Het Nederlands Handbal Verbond doet in verband met het lopende onderzoek evenmin uitspraken over wanneer de Oranje-speelsters daar waren.

Volgens de sauna zouden de beelden twee jaar oud zijn, en kwamen ze naar buiten nadat het computersysteem van het bedrijf eind 2015 was gehackt. ,,Na dit incident zijn desbetreffende beveiligingscamera’s verwijderd en tevens hebben wij het gat in onze beveiliging gedicht’’, schreven de eigenaren op Facebook. Het is al sinds september 2001 verboden om camera’s in kleedruimtes te plaatsen, in 2016 zijn de regels verder aangescherpt. Sindsdien is het verplicht om datalekken binnen 72 uur te melden.

Geschokt en boos

Een hacker licht op 21 september 2016 nog op een forum zijn werkwijze toe en daarin meldt hij dat hij 'live' toegang zou hebben. De gluurder zocht hierbij ook interactie met mede-forumbezoekers. Bij een reeks van achttien foto's vraagt hij vijf dagen later om commentaar te leveren. ,,Houden jullie meer van blanke meisjes, donkere meisjes? Dik? Dun? Jong of ouder? Ik heb vooral degenen geplaatst die mij aanspreken, maar zou er ook graag delen die jullie aanspreken.''

Bezoekers reageren geschokt en boos op de vondst van nog een verborgen én werkende camera in de in opspraak geraakte sauna Beauty en Oase in het Gelderse Nederasselt. Zij maken zich ernstig zorgen, omdat ze zelf mogelijk ook op pornosites te bekijken zijn.