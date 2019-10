Tientallen tips over bloedprikoplichters, bende sloeg gisteren nog toe

De politie heeft aangiften binnen over dit soort praktijken uit Eindhoven, Utrecht, Delft, Ouderkerk aan de Amstel, Amsterdam en Goirle. Er zit mogelijk een groep achter, waarvan de leden in verschillende samenstellingen werken. Er is nog niemand opgepakt, meldde de politie vanavond in Opsporing Verzocht.



Ook past de bende andere methoden toe. Die waarschuwing gaf een Utrechtse politieman vanavond in de uitzending van Opsporing Verzocht. Hij vertelde dat de bendeleden ook pincodes afkijken in winkels, het slachtoffer dan naar huis volgen en zich daar naar binnen praten. Vervolgens wordt de pinpas gestolen.