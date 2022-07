Tientallen tractoren geparkeerd vlakbij concert André Rieu: ‘We begrijpen de emoties van de boeren’

André Rieu liefst negen keer te zien in Alblasser­dam

De Limburgse Stehgeiger André Rieu is mateloos populair in Alblasserdam. Mensen die zijn drie uur durende show willen zien, maar een retourtje Maastricht te ver of te prijzig vinden, kunnen het concert dit jaar maar liefst negen keer zien in Cinema Royaal van cultureel centrum Landvast.

12 juli