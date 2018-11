Tientallen verwaarloosde dieren gevonden, verdachte is bekende van dierenpolitie

Vader in psychose richtte bloedbad aan Groesbeek en stak zichzelf neer

19:37 Een 34-jarige Groesbeker die afgelopen juli drugs combineerde met medicijnen en in een psychose raakte, heeft zijn 6-jarige dochter meerdere keren door de badkamer gegooid, zijn vrouw geslagen en daarna zichzelf levensgevaarlijk in zijn bovenbuik gestoken met een mes. Dat achtte de officier van justitie vrijdag voor de Rechtbank Gelderland in Arnhem bewezen.