Tijdens hittegolf overleden 400 mensen meer dan normaal

Geen ontblote bovenlij­ven en bier bij stille tocht dodelijk ongeluk Finsterwol­de

19 augustus De invulling van de stille tocht voor de drie slachtoffers van het dramatische auto-ongeluk in Finsterwolde is in goed overleg met de initiatiefnemer, gemeente Oldambt en in samenspraak met de familie aangepast.