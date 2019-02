Tijdens school naar klimaatstaking? Motivatiebrief of selfie vereist

Middelbare scholen laten hun leerlingen morgen niet zo maar naar de klimaatdemonstratie in Den Haag gaan. Ze moeten briefjes inleveren met een handtekening van hun ouders, een motivatiebrief schrijven waarom ze willen gaan of selfies vanaf het Malieveld versturen.

Het is even schakelen voor de scholen. Hun leerlingen hebben geen stakingsrecht, maar ze vinden het wel belangrijk dat tieners hun stem kunnen laten horen. Dus wat te doen? Geven ze de scholieren die naar Den Haag willen verlof of krijgen ze een spijbelmelding achter hun naam?

Voor de leerlingen van Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven is het genoeg om een briefje van hun ouders in te leveren. ,,Het is te prijzen als leerlingen willen demonstreren voor een beter milieu. Zij zijn de toekomst. We vinden het prima als ze zoiets een keer meemaken”, reageert rector Dick Frantzen.

Quote Het is te prijzen als leerlingen willen demonstre­ren voor een beter milieu. Zij zijn de toekomst Dick Frantzen, Rector Het Nieuwe Lyceum

De meeste scholen verwachten geen lege klaslokalen. Ze zeggen slechts een handjevol meldingen te hebben gekregen van stakers. Directeur Jan-Mattijs Heinemeijer van het Amsterdamse Caland Lyceum denkt dat zo’n vijftig tot honderd van de negentienhonderd leerlingen daadwerkelijk naar Den Haag afreizen. ,,Ze moeten vanaf het Malieveld een foto naar ons sturen, zodat we zeker weten dat ze er zijn. We willen wel de gemotiveerde leerlingen er uit halen”, zegt Heinemeijer.

Dagje vrij

Want het blijven pubers. Een dagje vrij lonkt. De leerlingen van het Mendel College in Haarlem moeten daarom uiterlijk vanochtend een motivatiebrief inleveren. ,,Dan zijn ze er bewust mee bezig en gaan ze echt vanuit een bepaalde motivatie’’, verklaart rector John Gooijers. Gisteren waren er acht briefjes binnen. De rector verwacht vanochtend niet ineens een grote stapel op zijn bureau. ,,Al weet je dat nooit zeker. Mocht dat toch gebeuren, bekijken we of we een delegatie naar Den Haag sturen. We willen dat alle klassenlagen zijn vertegenwoordigd.”

De leerlingen die niet aan de regels voldoen en tóch niet op school verschijnen, komen in de boeken als spijbelaar. De lessen gaan gewoon door, evenals de toetsen. Leerlingen die naar het Malieveld willen terwijl ze een toets hebben, moeten zelf een afspraak met hun docent maken om die in te halen.

Quote We vinden het goed dat leerlingen zich met het klimaat bezighou­den, maar om daar voor te spijbelen...dat vinden we niet het geëigende middel Yolande de Beer, Rector Marnix Gymnasium