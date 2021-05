Tijdsbeleving is soms ook maar een kwestie van instelling

Een goede vriendin van me luistert al haar hele volwassen leven voor het slapen gaan naar Met het Oog op Morgen, dat radioprogramma van 11 tot 12 ’s avonds, waarin ze nieuws van de dag nabespreken en vooruitblikken op wat er komen gaat. In de loop der jaren brak de late aanvangstijd haar op. Je leven verandert, hè. Niet iedereen is ’s avonds om 11 uur nog zo fit als toen-ie 30 was.

Enfin, ze kon haar slaap niet missen, maar ook Het Oog niet. Gelukkig bracht de vooruitgang ons ook de mogelijkheid van terugluisteren. Nu gaat ze elke avond tegen tienen naar bed en luistert Het Oog van de dag ervoor.

Ja, dat is even gek, vertelde ze me. ,,Een echte mindfuck.’’ Tenslotte is het nieuws waarop ze terugkijken van gisteren, en is dat waarop ze vooruitkijken al gebeurd. ,,Maar je went eraan. Uiteindelijk is het hele programma zo een soort bespiegeling over de dagen ervoor. En je kunt nog eens luisteren of ze gelijk hebben gekregen met hun voorspelling voor de dag van morgen.’’

Goed, anekdote waar ik aan moest denken toen we dit weekeinde zelf een mindfuck met de kinderen uithaalden. Omdat het Eurovisie Songfestival veel te laat op de avond was, keken we telkens de dag erna vroeg in de avond terug. Zo speelde de finale van zaterdag zich bij ons dus op zondagavond af. Natuurlijk leven we niet onder een steen, dus wisten wij al wel wie er gewonnen had. Maar het is verrassend leuk om erachter te komen dat het leven van die kleintjes zich nog zo ver van de actualiteit afspeelt dat ze: a) zondag overdag niet taalden naar de uitslag en b) voor hen de wedstrijd ook nog echt een wedstrijd was op zondagavond. Met alle spanning van dien.

Ik wil hier niet de filosoof uitgangen, maar door dit soort anekdotes besef je dat tijdsbeleving soms ook maar een kwestie van instelling is. Nu we zo snel weer uit die hele lockdown komen (het lijkt wel een eindsprint), zullen we snel vergeten hoe het ook weer was. Niet volgende maand al. Maar over drie jaar is het al weer een kleiner ding in ons gezamenlijk geheugen. Stel je voor dat Met het Oog op Morgen een programma was dat aan het eind van elke eeuw op de radio was. Hoeveel minuten zouden ze eraan spenderen?

