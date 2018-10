Tijmens (13) hart klopt voort na dodelijke botsing op voetbalveld

video Weer breekt opnieuw records: nog nooit zo laat in oktober zo warm

10:38 Het wordt een uitzonderlijke nazomerdag vandaag, laat weervrouw Diana Woei van Weerplaza weten via Twitter. Gisteren sneuvelden al diverse dagrecords, maar de dertiende oktober zet er nog een paar op scherp. Het was nog nooit zo laat in de maand oktober zó warm.