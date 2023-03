Tiktokker Dee-Jay drijft spot met eigen handicap en heeft miljoenenpubliek: ‘Nooit als uitlachen ervaren’

Verdachte doodschie­ten man in Bergen aan Zee zelf gedood in Macedonië

Een van de mannen die verdacht wordt van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij ruim twee jaar geleden in Bergen aan Zee, is vorige week maandag geliquideerd in Macedonië. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM). Volgens Macedonische media kwam Enes I. om door een schietpartij in een shishabar.