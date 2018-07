Tilburgse coffeeshopbaas blijft in Thaise cel; justitie vraagt niet om uitlevering

Justitie vraagt voorlopig niet om uitlevering van de Tilburgse Johan van Laarhoven, de oprichter van coffeeshopketen The Grass Company die nu precies vier jaar gevangen zit in Thailand.

Het Openbaar Ministerie in Breda liet gisteren desgevraagd aan het Brabants Dagblad weten dat 'ieder verzoek aan de Thaise justitie zinloos' is zolang de straf van Van Laarhoven (57) nog niet definitief is. De oprichter van coffeeshopketen The Grass Company werd vorig jaar in hoger beroep tot 75 jaar cel veroordeeld, maar de Thaise justitie tekende cassatie aan tegen het vonnis. Het beroep wordt op zijn vroegst in december behandeld.

In zijn verklaring schrijft het OM ook dat een uitleveringsverzoek aan Thailand het risico met zich meebrengt dat Van Laarhoven in Nederland niet meer vervolgd kan worden voor belastingfraude. Volgens justitie is dat omdat fiscale delicten in Thailand minder zwaar bestraft worden dan in Nederland.

Belastingfraude

Justitie vermoedt dat The Grass Company sjoemelde met de boekhouding en op die manier zeker twintig miljoen euro te weinig belasting heeft betaald. Omdat die 'fiscale delicten de kern van de tenlastelegging vormen' is justitie ook niet van zins om de beschuldigingen af te zwakken en de kansen op uitlevering van Van Laarhoven te vergroten.

De advocaten van Van Laarhoven betwisten dat een uitleveringsverzoek aan Thailand op dit moment kansloos is. ,,Justitie verzint elke keer weer een andere reden om Van Laarhoven in Thailand te laten zitten. Hij zit daar door toedoen van het OM, dan kun je het niet maken om hem daar aan zijn lot over te laten. Ze stellen zijn leven in de waagschaal. Ze moeten vragen om hem naar Nederland over te brengen", zegt Tim Vis van advocatenkantoor Spong.

Quote Hij zit daar door toedoen van het OM, dan kun je het niet maken om hem daar aan zijn lot over te laten Tim Vis, advocaat

Deal met Thailand

Maandag is het precies vier jaar geleden dat Van Laarhoven en zijn Thaise vrouw werden gearresteerd. Dat gebeurde negen dagen nadat de Nederlandse justitie in een brief in scherpe bewoordingen aandrong op actie tegen de in 2008 naar Thailand verhuisde Tilburger. Twee maanden na de arrestatie sloten Nederland en Thailand een deal: Van Laarhoven zou in Bangkok vervolgd worden voor witwassen van geld in Thailand en in Nederland voor belastingontduiking en valsheid in geschrifte.