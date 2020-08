‘Tilburgse coffeeshopbaas Johan van Laarhoven komt na zes jaar vervroegd vrij’

Politie zoekt getuigen op deze mogelijke vluchtrou­te van moordenaar van Bas van Wijk

19:15 De politie Amsterdam roept opnieuw de hulp in van het publiek in het onderzoek naar de moord op de 24-jarige Bas van Wijk uit Badhoevedorp. Bas werd zaterdag op klaarlichte dag doodgeschoten in Amsterdam, bij de Nieuwe Meer. De politie vraagt specifiek naar getuigen die in de buurt waren van de mogelijke vluchtroute van de dader.