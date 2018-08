Tilburgse student met meningokokken overleden

De student journalistiek Daniël van Bokhoven (23) die deze week de meningokokkenziekte opliep, is aan het virus overleden. Dat bevestigt de directie van Fontys Hogeschool Journalistiek in Tilburg. Op de school is met grote verslagenheid gereageerd.

De uit Eindhoven afkomstige Van Bokhoven werd afgelopen zondag in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De vierdejaars student was vorige week nog aanwezig tijdens het introductiekamp voor eerstejaarsstudenten van de FHJ. Van Bokhoven was daar aanwezig als begeleider.



Marjo Spee, directeur Fontys Hogeschool Journalistiek, heeft op Facebook een reactie geplaatst over het overlijden van de student. ,,Met grote schrik, verslagenheid, verwarring en verdriet heeft ons vanmiddag het droevige bericht bereikt dat onze student Daniël van Bokhoven vandaag in het Catharinaziekenhuis in Eindhoven is overleden. Op dit moment gaan onze gedachten uit naar de familie, vrienden en kennissen van Daniël."

Lessen stilgelegd

Toen donderdagmiddag het tragische nieuws bekend werd, besloot Fontys alle lessen direct stil te leggen en de aanwezige studenten naar huis te sturen. Andere studenten werden per mail op hoogte gesteld.



In het gebouw van de FHJ heerste donderdagmiddag overal verslagenheid. Groepjes studenten die in hetzelfde leerjaar zaten als van Bokhoven of die hem goed kenden, kwamen samen in de aula van de school om elkaar te steunen. Anderen vielen elkaar buiten het schoolgebouw in de armen. Docenten en studenten hadden geen woorden voor het plotselinge verlies van hun leerling of klasgenoot.

