Timmermans wil Europese herdenkingsdag klimaatslachtoffers

,,Het is tijd om meer aandacht te besteden aan deze slachtoffers”, aldus Timmermans, volgens wie er wereldwijd praktisch dagelijks doden vallen als gevolg van de klimaatverandering. Het komt dichtbij, zei hij in een gesproken boodschap op Twitter, als je slachtoffers persoonlijk kent.

Eén van hen was de 15-jarige dochter van een Commissie-collega die vorig jaar omkwam op een zomerkamp in de Ardennen. ,,Wij vierden net de 16-de verjaardag van onze dochter. Zij zal die nooit meemaken. Dat breekt je hart.”

‘Niet behandelen als slachtoffer auto-ongeluk’

Timmermans legde zijn idee voor aan de 27 EU-milieuministers die informeel bijeen zijn in Praag. Mensen die het slachtoffer zijn van extreme weersomstandigheden als gevolg van de klimaatcrisis ‘moeten een naam hebben, ze moeten worden herkend’, aldus Timmermans tot de ministers. ,,We mogen ze niet anoniem laten blijven, of ze behandelen als slachtoffer van een auto-ongeluk.”

Europa is momenteel volop bezig met de uitwerking van zijn plannen voor een CO2-reductie van 55 procent in 2030 en klimaatneutraliteit in 2050. Volgens Timmermans zou het geweldig zijn als Europa (lidstaten, Parlement en Commissie) over die plannen een volledig akkoord heeft voor de volgende klimaattop later dit jaar in Egypte.