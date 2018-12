Tinderafperser chanteerde tientallen jonge vrouwen

De politie heeft een Hagenaar van 23 jaar in de boeien geslagen, die waarschijnlijk tientallen slachtoffers heeft gemaakt. Hoewel het onderzoek naar zijn praktijken nog in volle gang is, kunnen rechercheurs nu al zien dat ze naast de tien aangiftes van vrouwen in de leeftijd van 18 tot 25 jaar uit het hele land nog veel meer slachtoffers zijn. Uit bankgegevens blijkt dat er betalingen aan de Hagenaar zijn gedaan, die een patroon hebben dat wijst op afpersing.



Afperser en exposer

Dat onderzoek heeft zijn oorsprong in Zeeland, waar één vrouw aangifte deed tegen een man die ze via een datingsite had leren kennen. Aris van Herwijnen van de recherche aldaar: ,,Al vrij snel kwam naar voren dat er veel meer aangiftes waren, door het hele land, dankzij één naam die steeds opnieuw werd gebruikt.’’ Daardoor kwam ook een duidelijke manier van werken naar boven. ,,In de meeste gevallen legde de man contact via datingsites zoals Tinder en Badoo, om als hij het vertrouwen had gewonnen over te schakelen op snapchat.’’ Op dat laatste medium, waar berichten en foto’s die worden uitgewisseld vanzelf weer verdwijnen, ontpopte de verdachte zich onder een andere naam tot afperser en ‘exposer’.



Hij dreigde naaktfoto’s van de jonge vrouwen - in de leeftijd van 18 en 25 jaar - openbaar te maken, tenzij ze geld overmaakten of seksuele diensten zouden verrichten. ,,Een paar berichten konden al genoeg zijn om dat voor elkaar te krijgen.’’ Maar de man was niet alleen uit op geld en seksueel contact. Hij kickte er vermoedelijk ook op om de beelden openbaar te maken, via een ander account op snapchat. ,,In de wereld van het ‘exposen’ stijg je in de hiërarchie als je uniek materiaal aanlevert. Er zijn accounts waarop die beelden worden uitgewisseld. De namen daarvan gaan onder de mensen die in deze kringen vertoeven rond. De hoofdverdachte had zo’n account, waar hij inmiddels aardig wat volgers had.’’

Quote Door het versprei­den van naaktbeel­den kreeg verdachte aanzien in de wereld van exposers Aris van Herwijnen, Politie

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Aris van Herwijnen (rechts) bekijkt met een collega het dossier. © Ruben Oreel

Bezit

Opvallend genoeg kreeg de man vermoedelijk hulp van een drietal vrouwen van 18, 25 en 26 jaar om de slachtoffers in het nauw te drijven. Zij werden afgelopen week aangehouden, de hoofdverdachte in november. In een aantal gevallen maakte hij een groepsapp aan, waarin meerdere verdachten en het slachtoffer zaten. Daar oefenden de drie druk uit, om de man zijn zin te laten krijgen. ,,Er werden dan dingen geappt zoals: ‘je kan beter doen wat hij zegt’ en: ‘het is menens’.’’

Niet alle vrouwen lieten zich intimideren. Sommigen weigerden te betalen en stapten naar de politie, in een aantal gevallen na zelf bewijs te hebben verzameld. Anderen kwamen wél totaal in de knel te zitten. Wie betaalde, werd gedwongen meer geld af te staan of met seks te betalen. Een jonge vrouw werd verkracht toen ze geld langs kwam brengen. Andere vrouwen hebben wekenlang in angst geleefd. ,,Bij wie toegaf, werd hij nog claimeriger, alsof de vrouwen zijn bezit waren.’’ Dat, terwijl er in sommige gevallen sprake lijkt te zijn geweest van bluf. ,,Dan werd gezegd: ‘Ik heb foto’s van jou’. Vrouwen dachten dan aan voorgaande vriendjes, waarmee de man geen contact blijkt te hebben.’’

Melden

Het raakt Van Herwijnen, die andere mogelijke slachtoffers oproept zich te melden. ,,Ik kan zeggen dat wij hun bloedserieus zullen nemen. Wij trekken ons als politiemensen de aangiftes aan: het zal je dochter maar wezen die dit overkomt. En dit kan iedereen overkomen.’’ De politieman hoopt met die woorden schaamtegevoelens van slachtoffers weg te kunnen nemen, net als andere twijfels over het doen van aangifte. Ook roept hij op bewijs te verzamelen, als iets soortgelijks anderen overkomt. ,,In deze zaak heeft één van de slachtoffers snapchatconversaties met een andere telefoon gefilmd. Wij hebben daar veel aan.’’ Het levert bewijs op, maar ook informatie die kan helpen bij de opsporing. Maar het allerbelangrijkste advies voor wie in het nauw komt: zoek hulp. ,,Klop aan bij ouders of een vertrouwenspersoon, het liefst in een vroeg stadium. Want het gaat van kwaad tot erger.’’