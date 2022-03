Tindermatch liep fataal af voor Mieke, vader waarschuwt: ‘Let op elkaar’

Update Thijs H. gaat in cassatie tegen zwaardere straf van 22 jaar cel en tbs voor driemaal moord

Thijs H. moet 22 jaar de cel in voor de moord op drie mensen in mei 2019. Daarnaast krijgt hij tbs met dwangverpleging opgelegd. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch besloten. De straf is vier jaar hoger dan de rechtbank in Maastricht hem oplegde. Advocaat Job Knoester van H. laat weten dat Thijs H. in cassatie zal gaan tegen de straf.

