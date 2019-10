Tineke Schouten en Erik de Zwart in Ochtend Show To Go

Erdogan niet blij met Nederland­se spotpren­ten

20:16 Een spotprent van de Nederlandse cartoonist Ruben Oppenheimer is in Turkije geblokkeerd op Facebook. Op de cartoon is te zien hoe de Turkse president Erdogan als hond afgebeeld is en wordt losgemaakt door de Amerikaanse president Donald Trump, waarbij de das van Trump om de poot van Erdogan heen hangt.