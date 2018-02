Tips leiden tot aanhouding 39-jarige man in zaak 'kofferbakmoord'

Rusland noemt leugen Zijlstra ‘nepnieuws’

16:07 De Russische ambassade in Nederland heeft van zich laten horen na de bekentenis van minister Halbe Zijlstra dat hij het verhaal over de vermeende expansiedrift van Poetin nooit zelf heeft gehoord. Volgens een verklaring van de ambassade worden de ‘agressieve bedoelingen van Rusland aanhoudend gepropagandeerd in de Nederlandse publieke opinie’. ,,Dat is de hele reden achter dit verhaal over de vermeende ontmoeting tussen minister Zijlstra en president Poetin.”