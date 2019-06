Tips om je huisdier koel te houden

Honden zijn erg gevoelig voor warmte. Ze verliezen hitte door te hijgen, en zoeken vaak zelf al de schaduw op. Bind je hond dus niet aan een korte riem in de tuin of op de camping, maar zorg voor een lang touw waardoor het dier vrij rond kan lopen en een koel plekje kan zoeken.



Vanzelfsprekend moet er genoeg water in de buurt zijn. Veel honden vinden het heerlijk om te zwemmen, dus neem je viervoeter mee naar een rustig meertje waar het een goeie plons kan nemen. Laat hem of haar na afloop wel goed opdrogen.



Fiets je graag met je hond? Laat dat met grote hitte maar even achterwege. Het asfalt is vaak erg heet, waardoor de hond blaren aan de voetzolen kan krijgen. Ook kan de hond niet in zijn eigen tempo lopen, en er niet zelf voor kiezen om te stoppen. Het gevolg: oververhitting.



Veel honden graven graag een kuil als het heet is. De grond is koel, en ze hopen een koel plekje aan te treffen. Tenzij de hond je pasgemaaide gazonnetje aan het molesteren is, kan je hem of haar het best zijn gang laten gaan met de kuil.