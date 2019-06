Tjalling wil geen bed in de kamer: Twee stappen verwijderd van de dood

Eerste tropische dag, waarschu­wing voor zonkracht

7:36 Zaterdag heeft iedereen al even kunnen wennen aan het mooie warme weer. Met een temperatuur van 25 graden in De Bilt was het officieel de eerste zomerse dag van het jaar. Maar vandaag wordt het nog warmer. Naar verwachting wordt het op sommige plekken zelfs 30-plus. Dat zou een record zijn. Nooit eerder liep de temperatuur op 2 juni zo hoog op.