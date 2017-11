Tóch celstraf voor Haagse 'borstendokter' Rock G.

Update Moordenaar Meisje van Nulde was al 266 dagen op verlof en wil vrijheid terug

15:04 Mike J. (48), de man die is veroordeeld voor het doden en versnijden van de vierjarige kleuter Rowena Rikkers uit Dordrecht, wil zijn vrijheid terug. Hij vecht zijn tbs-verlenging aan. Hij heeft het Hof in Arnhem zojuist laten weten dat het goed met hem gaat en dat hij toe is aan een nieuwe stap in zijn leven.