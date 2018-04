Toch nog rechtszaak majesteitsschennis: 'De koning is een dief'

Zes jaar cel voor jihadist die eigen dood in scene zette

16:13 'Jihadrapper' Marouane B. uit Arnhem moet zes jaar de cel in, als hij ooit nog naar Nederland terugkomt. De rechtbank in Rotterdam veroordeelde hem vanmiddag tot die straf omdat hij zich heeft aangesloten bij terreurgroep IS in Syrië. In een email roept hij nu (weer) op tot het plegen van aanslagen 'in de Benelux'.