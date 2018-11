Toegangssystemen politiebureaus te kraken

Kwaadwillenden kunnen zich met nagemaakte pasjes toegang verschaffen tot bureaus waar wapens, maar bijvoorbeeld ook in beslag genomen spullen opgeslagen liggen. Dat kunnen ook bewijsstukken zijn, melden bronnen aan deze krant.

Dat is de reden dat het ministerie van Justitie en Veiligheid in allerijl 19 miljoen euro uittrekt om de beveiliging van bureaus te verbeteren. Zo maakte het ministerie maandag bekend.

Superkwetsbaar

,,Het is superkwetsbaar’’, zegt een van de bronnen. ,,En dat in een tijd waarin we weten dat criminele organisaties de politie willen frustreren.’’ Ook politie-uniformen zijn gewild bij criminelen. Eerder werden uniformstukken meegenomen tijdens een inbraak in het bureau in Haren. Nepagenten gebruiken uniforms bijvoorbeeld om toeristen geld af te troggelen.

Niet alle politiebureaus hebben hetzelfde beveiligingssysteem. Op sommige plekken is het systeem verouderd. Rob den Besten, van de ondernemingsraad van de politie: ,,Het voordeel van het versneld uittrekken van geld voor de beveiliging is dat we tot één systeem kunnen komen.’’

De mankementen werden geconstateerd door het Crisis Respons Team Toegangsbeveiliging, tijdens een controle. Het is de bedoeling de problemen op ‘korte termijn’ te verhelpen, maar het is onduidelijk hoe snel dat is.

Voorzitter Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP noemt de situatie ‘zorgelijk’. Hij pleit ervoor indien nodig Europese aanbestedingsregels overboord te gooien, om de toegangsbeveiliging zo snel mogelijk te vernieuwen. ,,We moeten direct kunnen reageren op dreigend gevaar. De technologie verandert voortdurend, we moeten zo snel mogelijk regelen dat we mee veranderen.’’