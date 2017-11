'Toen ik dacht dat het over was, kwam er iemand aanzwemmen'

Smalle strook lucht

Het lukte niet. ,,Een stukje ging het open, maar door al dat water klapte de deur weer dicht. Het stroomde zo snel dat we nog maar een smalle strook lucht hadden. Net op het moment dat ik dacht dat alles over was, zag ik iemand aan komen zwemmen.’’



Dat was Milan ten Broek (17) uit Amersfoort. Onderweg naar een zwemwedstrijd in het Valleibad in Veenendaal zag hij het ongeluk gebeuren.,,Onze bestuurder stopte meteen", vertelt de 17-jarige Amersfoorter. ,,We maakten een rolverdeling. Iemand ging 112 bellen en ik ging het water in.’’



Ziekenhuis

Omstanders hulden de drenkelingen na afloop in handdoeken. Daarna werden ze door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Later op de avond haalden Jolanda’s vriend Remo en zijn broer hen weer op.