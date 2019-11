Toestand neergeschoten advocaat verbeterd

video Passagier uit ‘gekaapt toestel’: De piloot zei dat hij niet wist wat het probleem was

11:31 De Spanjaard Javier Domingo was één van de passagiers aan boord van het toestel van waaruit gisteravond een kapingsalarm werd gegeven. Vandaag is hij alweer aan het werk in Spanje. ‘Mijn familie belde al toen ik in het vliegtuig zat, ze hoorden dat het toestel gekaapt was.’