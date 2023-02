Toezichthouder doet aangifte tegen Tata Steel, ruim een ton aan boetes voor gevaarlijke stofwolken

Het team van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is namens provincie Noord-Holland medeverantwoordelijk voor de toezicht en handhaving op Tata Steel. Apparatuur bleek er niet te zijn geijkt, terwijl dat wel verplicht is. ‘Zonder juiste kalibratie van deze monitoren kunnen de meetgegevens niet gebruikt worden om te bepalen of Tata Steel aan de norm uit de vergunning voldoet', legt de dienst uit.

Dwangsommen

Het gaat om meetapparatuur die is bevestigd aan de zogeheten cokesgasfabrieken. Vooral over de oude cokesgasfabriek 2 is al langere tijd veel ophef. Die staat bekend als een van de meest vervuilende installaties van de grote staalproducent in de IJmond. De omgevingsdienst heeft Tata inmiddels ook al dwangsommen opgelegd ter waarde van 300.000 euro omdat de afgelopen maanden drie keer is geconstateerd dat sprake was van zogeheten ‘rauwe cokes’.

In de fabrieken worden gassen op een hoge temperatuur uit steenkool verwijderd. Wat overblijft is brandstof voor de hoogovens waarin ijzererts wordt verwerkt. ‘Als deze steenkool onvoldoende verhit is geweest, komen gassen vrij die voor ongezonde uitstoot en milieuschade zorgen’, legde de omgevingsdienst eerder uit.

Tata moet de zogeheten stofmonitoren nu alsnog gaan kalibreren, anders volgen meer boetes. De omgevingsdienst herhaalt ook nog eens dat de dienst onderzoekt of het eventueel mogelijk is om bij volgende overtredingen de vergunning voor de cokesgasfabrieken in te trekken. Dat stelde de dienst vorig jaar ook al eens. De installaties zijn cruciaal voor het productieproces van Tata Steel. Het bedrijf zelf wil er uiteindelijk ook van af, maar volgens de huidige plannen gaat dat niet eerder dan in 2030. Tegen die tijd wil de directie ook een begin maken met het produceren van staal op een veel duurzamere manier, met behulp van waterstof in plaats van steenkool.

Boetes

Overigens werd woensdag ook bekend dat Tata van de Amsterdamse rechtbank twee boetes moet betalen van in totaal 110.000 euro. Dat is vanwege de verspreiding van gevaarlijke stofwolken en andere overtredingen van milieuregels. Volgens de rechtbank werden de boetes opgelegd ‘voor het niet of onvoldoende naleven van regelgeving die gericht is op het reguleren van potentieel verontreinigende activiteiten'.

‘De rechtbank rekent het de staalproducent aan dat zij tekort is geschoten in haar verantwoordelijkheid naar haar omgeving toe in het secuur naleven van vergunningen en regelgeving. Tegelijkertijd overwoog de rechtbank oog te hebben voor de moeite die is betracht om milieuverontreiniging te voorkomen of te beperken’, aldus een verklaring.

Het Openbaar Ministerie had in december hiervoor een boete geëist van 100.000 euro. Als binnen drie jaar de milieuregels weer worden geschonden moest daar 50.000 euro bovenop komen, aldus het OM. Tata Steel zei toen te betreuren dat deze zaken zich hebben voorgedaan. Er zouden verschillende maatregelen zijn genomen om die situatie in de toekomst te voorkomen.

In deze aflevering van En Profiel vertelt Sanne over haar strijd met Tata Steel: