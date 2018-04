Toiletbezoekje verlinkt smokkel 88 kilo heroïne: Arnhemmer 9 jaar de cel in

Hij zat nog in zijn proeftijd en dat was voor de rechtbank mede aanleiding om hem negen jaar onvoorwaardelijke celstraf op te leggen. Een jaar bovenop de straf die officier van justitie Janine Kramer twee weken geleden had geëist.



In maart 2017 had de man in Arnhem een chauffeur uit Iran opgevangen die net een lading rozijnen naar Duitsland had gebracht. De Arnhemmer begeleidde de 38-jarige chauffeur naar de loods in Drunen en bestelde een monteur die vanuit Almere moest komen, zogenaamd om vastgelopen remmen te repareren. Op het moment dat de drugs bijna voor de dag kwamen, leidde hij de chauffeur af zodat de monteur de klus kon afmaken.