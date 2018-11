Tommy Wieringa wint BookSpot Literatuurprijs

Verliefde klant (79) stak erotische massage­sa­lon in brand, eis vijf jaar cel

8 november Vijf jaar cel eist de officier van justitie tegen een man van 79 uit Vught die een erotische massagesalon in Eindhoven in brand stak. Hij wilde de vrouw die hem in Eindhoven jarenlang erotisch masseerde aan ander werk helpen. Was obsessief verliefd op haar geworden en ziekelijk jaloers. Kon niet verdragen dat ze ook andere mannen bediende.