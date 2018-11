‘Top Openbaar Ministerie gegijzeld in gesloten cultuur’

Justitie wil stelende butler van Huis ter Duin 1,5 jaar achter tralies

13:29 Het Openbaar Ministerie in Den Haag eist tegen de ‘stelende butler van hotel Huis ter Duin', Marcel J., 30 maanden cel waarvan 12 maanden voorwaardelijk. De door de officier van justitie ‘geslepen diamantendief’ genoemde butler zegt zelf dat hij in een roes de juwelen stal van zijn baas en haar vrienden. En ze daarna verwisselde voor nepdiamanten zodat de slachtoffers niks merkten. ,,Ik werkte heel hard en werd op een voetstuk geplaatst. En daar ben ik de mist in gegaan.” Marcel vond dat hij te weinig verdiende en zegt spijt te hebben.