Topcrimineel naar extra beveiligde gevangenis na bevrijdingspoging

Dat melden betrouwbare bronnen aan De Limburger. Criminelen probeerden woensdag een helikopter met piloot en al te kapen om daarmee A., veroordeeld voor een liquidatie, te bevrijden uit de gevangenis in Roermond. De politie wist de bevrijdingsactie op een spectaculaire manier te verijdelen door undercover te gaan. Een arrestatieteam schoot vervolgens na een wilde achtervolging in oud-Roosteren een verdachte dood die betrokken zou zijn bij de bevrijdingsactie. Drie andere verdachten werden opgepakt.

Onthoofding

Benaouf A. ontkwam in december 2012 zelf aan een liquidatie. Een paar maanden nadat hij aan de dood ontsnapte werd hij zelf opgepakt voor een liquidatie in Amsterdam. Hij kreeg daarvoor uiteindelijk 12 jaar cel. A. was niet onder de indruk: in een gesprek met de politie dreigde hij zelfs met een wraakactie op zijn rivalen, nog gruwelijker dan de onthoofding van Amzieb. Hij wilde de complete familie van een rivaal laten ‘uitroeien’.

De Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught is de strengst bewaakte gevangenis van Nederland. Het is feitelijk een gevangenis in een gevangenis, voor 'zware' en vluchtgevaarlijke criminelen. Op het terrein is ook de terroristenafdeling gevestigd, dat gebouw staat op het terrein van voormalig concentratiekamp Vught, naast de EBI.