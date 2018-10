'Topcriminelen' Dino Soerel en Donald G. opgepakt voor liquidaties

In zijn huidige rechtszaak, die vandaag verder is gegaan, ontkent Willem Holleeder iedere betrokkenheid bij de liquidaties van Houtman en Van der Bijl. ,,Ik heb niks met de liquidatie van Kees Houtman te maken en ook niet met die van Thomas van der Bijl", aldus Holleeder.



De rechtbank is vandaag begonnen aan de bespreking van het dossier-Houtman. In 2009 is Holleeder veroordeeld voor het afpersen van onder anderen Houtman. Hij zou hem stelselmatig onder druk hebben gezet en hebben bedreigd om hem een miljoen euro afhandig te maken. Ook dat feit heeft Holleeder altijd ontkend. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zijn de afpersing en de moord onlosmakelijk met elkaar verbonden.



Houtman werd op 2 november 2005 doodgeschoten, op de stoep van zijn villa in Amsterdam-Osdorp, voor de ogen van zijn vrouw en dochter. Holleeder zou de opdracht hebben gegeven. In het monsterproces Passage zijn de twee uitvoerders van de liquidatie veroordeeld, een van hen (Jesse R.) tot levenslang. Dino Soerel, volgens het OM een criminele partner van Holleeder, is in Passage eveneens veroordeeld voor zijn rol in deze moordzaak.