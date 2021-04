Topman Rabobank spreekt zich uit over gebrek aan betaalbare woningen, maar verhuurt zelf illegaal een huis

Brussel: In Nederland geprodu­ceer­de AstraZene­ca blijft in EU, niet naar Groot-Britannië

9 april AstraZeneca zal zo’n beetje alle coronavaccins die in Nederland worden geproduceerd voor de EU bestemmen. Het Verenigd Koninkrijk had ook een claim gelegd op die prikken. ‘Slechts’ 1,2 tot 1,5 miljoen van de 7,5 miljoen doses die per maand worden gemaakt zullen richting Groot-Brittannië gaan.