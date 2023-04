Topman Tata Steel weigert naar Kamer te komen, D66 boos: ‘Klap in gezicht van omwonenden’

Topman Hans van den Berg van Tata Steel Nederland is niet van plan om in de Tweede Kamer uitleg te geven over de uitstoot van giftige stoffen door het staalbedrijf in IJmuiden. In plaats daarvan wil Tata bestuurder Marco Workel sturen, verantwoordelijk voor gezondheidsbeleid van het bedrijf.