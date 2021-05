Topviroloog wijst debat Willem Engel af: 'Niemand wil Ajax zien spelen tegen Sliedrecht’

Van Ranst en Engel zijn al dagen verzeild in een twittergesprek nadat Engel stelde dat de viroloog zelf verantwoordelijk is voor het feit dat hij voor een zwaarbewapende militair moet onderduiken. ,,Willem je bent een mafkees. Je kan al je kennis van virologie, immunologie en epidemiologie op de achterkant van een postzegeltje schrijven en zelfs nog plaats over hebben”, reageerde Van Ranst op de forse beschuldiging van Engel. ,,Maar op de wappiekermis sta je wel met een heel groot en opzichtig kraam.”

Salsapandemie

Engel had zelf via Twitter laten weten dat hij geen voorstander is van het bedreigen van wie dan ook, maar dat Van Ranst het zo bont heeft gemaakt dat hij nu extreem gehaat is. ,,Natuurlijk is hij niet alleen verantwoordelijk, maar hij heeft zeker een aandeel in de angst pandemie”, aldus Engel.

Quote Op de wappieker­mis sta je wel met een heel grote en opzichtige kraam Topviroloog Marc van Ranst Daarop liet ook Van Ranst weer van zich horen. ,,Wanneer we ooit geconfronteerd worden met een salsapandemie, ga ik met veel plezier luisteren naar wat jij als dansleraar te zeggen hebt. Echter, op dit moment geef ik geen flying fuck om wat jij uitkraamt, en Nederland zou dat best ook niet doen.”

In bushokjes

Internetondernemer Alexander Klöpping volgde het gesprek op de voet en was onder de indruk van de manier waarop Van Ranst van zich af beet. De oprichter van het journalistieke platform Blendle vroeg na het zien van het gesprek aan zijn volgers op Twitter wie er zou meedoen als hij een crowdfundingcampagne zou opzetten om het gesprek met #salsapandemie in bushokjes te plaatsen.

Daar werd dusdanig enthousiast op gereageerd dat hij de daad bij het woord voegde. Het streefbedrag van 2000 euro werd binnen ongeveer een half uur tijd gehaald. Ondertussen is er ruim 20.000 euro opgehaald. ,,Het gaat mij erom dat deze thread zoveel mogelijk aandacht krijgt”, aldus Klöpping op NPO Radio 1. ,,Als het gesprek straks in talloze bushokjes hangt, dan zien nog meer mensen wat voor geweldige pen Van Ranst heeft. En misschien gaan ze dan nog achter hun oren krabben wat betreft Willem Engel.” De eerste posters van het twittergesprek zouden vanaf nu in Eindhoven en Utrecht te zien zijn.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Viruswaarheid

Ondertussen lijkt Van Ranst ook helemaal klaar te zijn met de Belgische tak van actiegroep Viruswaarheid. De viroloog heeft een klacht ingediend nadat op de website Viruswaanzin.be doodsbedreigingen tegen hem werden geuit. Onder een artikel van oprichter Michael Verstraeten schreef een onbekend profiel met de naam ic3 het volgende. “MVR gaat eraan. De opdracht is gegeven.” Marc Van Ranst had op 10 mei op Twitter ook al melding gemaakt van de doodsbedreigingen. Die zijn intussen van de website gehaald.

Tegenover ‘De Morgen’ wilde de viroloog niet meteen de link leggen met de gezochte militair Jurgen Conings, al fronst hij wel de wenkbrauwen. ,,Het zinnetje ‘De opdracht is gegeven’ krijgt nu weer meer betekenis”, klinkt het. ,,Dit bericht werd een dikke week geleden gepost. Ondertussen kon onze voortvluchtige militair wel wapens stelen en rondhangen in Willebroek, dicht bij mijn woning. De politie neemt dit ernstig.”

Heb je tips of weet jij meer over een misstand? Dan kun je ons een berichtje sturen via WhatsApp of Signal op: +31615377185. Je kunt ook mailen naar tips@ad.nl of tippenvia Publeaks. Via al deze kanalen kun je ons anoniem tippen. Je gegevens nemen we in vertrouwen in behandeling volgens ons privacystatement.

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtij:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Tekst gaat verder onder deze foto

Volledig scherm Marc van Ranst (l), Willem Engel (r) © ANP/AD

Indruk

Viroloog Van Ranst reageerde in de nacht van dinsdag op woensdag in een Twitterbericht. ,,Tegen covidmaatregelen en covidvaccins zijn, valt al te vaak samen met geweldverheerlijking en rauw racisme”, schrijft Van Ranst. ,,Laat één ding duidelijk zijn: zulke bedreigingen maken op mij niet de minste indruk.”

Het met de dood bedreigen van virologen en dokters blijft ook in Nederland niet onbestraft. Vorige week werd een vrouw die RIVM-directeur Jaap van Dissel op internet bedreigde veroordeeld tot een celstraf van acht weken, waarvan de helft voorwaardelijk. De rechter achtte de 54-jarige Geertruida T. uit Apeldoorn ook schuldig aan opruiing. Ze had in de chatgroep ‘iedereen succes gewenst die naar het huis van Van Dissel gaat’.

De 53-jarige Dieuwke P. uit Terneuzen werd veroordeeld tot zes weken cel, waarvan vier voorwaardelijk. Ze had in de chatgroep met ruim 200 leden foto’s en video’s geplaatst van een Nederlandse vlag waarop ze had geschreven dat Van Dissel een pedo is. Die vlag werd in brand gestoken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm De politie zoekt naar een zwaarbewapende militair die Van Ranst met de dood zou hebben bedreigd. © BELGA