Tot 5,5 jaar cel in Haags Jihadproces

De zes verdachten in het zogenoemde Haagse Jihadproces hebben vandaag in hoger beroep tot vijfenhalf jaar gevangenisstraf opgelegd gekregen.

De hoogste straf deelde het Haagse gerechtshof uit aan Azzedine C. (35) en de daadwerkelijk naar Syrië afgereisde Hicham el O. (32). C. ontpopte zich volgens het hof tot het gezicht van de organisatie, die zich in en vanuit de Haagse Schilderswijk schuldig maakte aan opruiing, aanzetten tot haat en het ronselen van jonge moslims voor de gewapende strijd in Syrië.

Samen met de roodharige 'bekeerling' Rudolph H. (28) vormde C. de spil van de organisatie die jongeren probeerde te winnen voor de jihad, aldus het hof. H. kreeg vijf jaar en drie maanden celstraf.

De straf voor Azzedine C. valt iets lager uit dan de straf die eind 2015 door de rechtbank werden opgelegd, toen kreeg hij zes jaar cel. Hichem el O. kreeg eind 2015 vijf jaar cel, daar komt nu een halfjaar bovenop. Een veel zwaardere straf is er voor Rudolph H., die kreeg van de rechtbank destijds drie jaar cel (waarvan één voorwaardelijk) opgelegd. Hij is dus al een tijdje op vrije voeten, maar moet nu mogelijk weer de cel in.

Het Haagse ronselproces was in 2015 de eerste grote jihadzaak in Nederland na het uitbreken van de burgeroorlog in Syrië. Zo'n driehonderd Nederlanders zijn de afgelopen jaren naar het strijdgebied in Syrië en Irak gereisd om zich daar aan te sluiten bij jihadistische terreurgroepen als IS en Jabhat al Nusra.