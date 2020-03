Tot 6 jaar cel voor voorbereiding kapen helikopter en bevrijden gevangene

16 jaar cel voor moord op kickbokser Coen de Nijs in 2001

16:06 De 47-jarige Juri H. is tot 16 jaar cel veroordeeld voor de moord op kickbokser Coen de Nijs in 2001. Met die uitspraak is de zaak, die 18 jaar op de plank bleef liggen, eindelijk afgehandeld.