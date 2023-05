‘Tot de dood ons scheidt’ appte Lucky aan zijn ex Anneke, vlak voor schietpartij Zwijndrecht

‘Tot de dood ons scheidt’. Dat schreef Minh Nghia V. een uur voor de dodelijke schietpartij bij winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht in een bericht aan zijn ex-vriendin Anneke (38). Hij wordt ervan verdacht een dodelijke kogel op haar moeder Michel (66) te hebben afgevuurd. Anneke raakte zwaargewond, en zit nu gekluisterd aan een rolstoel. ‘En is voor altijd getekend.’

Lucky, zoals zijn bijnaam luidt, zit vast in Vught en wordt volgende maand opgenomen in het Pieter Baancentrum voor onderzoek naar zijn geestelijke vermogens, bleek maandag bij de eerste regiezitting in de Rotterdamse rechtbank. V. bekende na zijn aanhouding de schietpartij, maar volgens hem zou hij niet het doel hebben gehad om het pistool te gebruiken. Hij zou slechts met zijn ex hebben willen praten.

De 49-jarige Minh Nghia V. liet verstek gaan bij de zitting, maar volgens zijn advocaat Karsten Verkaart zou hij daarna alleen maar bezig zijn geweest met de situatie van Anneke. ,,Het moge duidelijk zijn dat hij het verschrikkelijk vindt hoe het met haar gaat en dat het absoluut niet is wat hij heeft gewild. En hij hoopt daadwerkelijk dat het met Anneke zo veel als mogelijk beter gaat. Dat ze zoveel mogelijk herstelt.’’

Het zag eruit als een gerichte aanval, omdat hij zo kalm was Getuigen over Lucky

Volgens de officier van justitie blijkt uit alle voorbereidende handelingen dat V. wel degelijk het plan had om te schieten. En dat niets erop wijst dat hij tijdens zijn vijf weken durende vlucht daadwerkelijk probeerde geld voor Anneke in te zamelen zoals hij zélf verklaarde. Uit chatberichten blijkt volgens de officier dat de verdachte niet kon verkroppen dat de relatie voorbij was.

Hij observeerde Anneke wekenlang en schold, smeekte, dreigde en bedreigde haar. Heel intensief werd dat de laatste dagen voor het drama bij het winkelcentrum. V. zou toen veel rondom de woning in Dordrecht hebben gehangen waar Anneke en Michel woonden. Dit zou uit telefoongegevens blijken. Een uur voor de fatale schietpartij stuurde V. een berichtje naar zijn ex: ‘Tot de dood ons scheidt’.

Volledig scherm Beeld van minuten na de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht . Met hekken werd de plaats delict afgesloten voor omstanders. © Jeffrey Groeneweg

Hoe alles misging

Even terug naar die gewone weekenddag in januari, zaterdag de 21ste. Michel en haar dochter Anneke gingen winkelen in Zwijndrecht. Ze 'shopten’ graag samen en sinds een aantal weken woonde Anneke bij haar moeder in. Ze had haar jarenlange relatie met Minh Nghia V. verbroken en bij haar moeder rust kunnen vinden. Al was het relatieve rust, want volgens een van haar zussen was V. het niet eens met de beëindiging van hun relatie en stalkte hij haar.

,,Hij belde haar dag en nacht.’’ Niettemin wist ze haar leven voorzichtig weer op te pakken. Samen met haar moeder. En die bewuste zaterdag trokken ze 's ochtends de deur achter zich dicht op een van de woonwagenkampen in Dordrecht. Ze hadden in hun ergste nachtmerries nog niet kunnen bedenken wat hen een paar uur later te wachten zou staan.

Volledig scherm Moeder Michel overleefde de schietpartij niet. © Privé

Na een winkelrondje en een ‘broodje met soep’ bij een lunchzaak, liepen ze rond rond 13.30 uur terug naar de auto op de parkeerplaats voor winkelcentrum Walburg. Dáár stond Anneke’s ex V. hen op te wachten. Er begon volgens omstanders - en dat waren er heel veel - direct een ruzie. Er werd gesproken met stemverheffing. En daarna klonk de eerste knal. Een kogel vloog de lucht in.

‘Met een kalme, vastberaden indruk’ schoot hij vervolgens op zijn ex Anneke. Waarna hij zijn wapen richtte op haar moeder Michel. Die overleefde het niet. ,,Het zag eruit als een gerichte aanval, omdat hij zo kalm was”, zeggen getuigen volgens het OM. Toen een van de omstanders na de schietpartij naar V. begon te roepen, bedreigde hij ook háár door zijn vuurwapen te tonen en nogmaals in de lucht te schieten. ,,Wegwezen!” riep hij haar toe.

Ondertussen zetten omstanders het op het rennen, sommigen in paniek, anderen muisstil, richting een veilige plek, het winkelcentrum in. Zo ver mogelijk van het brute geweld vandaan. Want wie weet op wie de schutter nog meer losgaat? Maar V. is dan allang gevlogen. Hij rijdt weg in een zwarte BMW, die hij parkeert in de Veldslahof in Zwijndrecht, ongeveer een kilometer van het winkelcentrum vandaan.

Reputatie

De voormalig Vietnamese vluchteling heeft een lange geschiedenis van overvallen, wapenbezit, bedreigingen en diefstal. En hij staat bekend als gehaaid en ongrijpbaar, waardoor hij ook Lucky wordt genoemd. Die reputatie deed hij meteen eer aan, want de politie had geen enkel idee waar hij was. V. stapte in een Skoda Octavia en ging ervandoor. Later vonden agenten die auto in Rotterdam terug. En weer een poosje later vonden ze nóg een derde vluchtauto in Hoek van Holland. Ook een gedumpte telefoon vond de politie in een berm. Maar Lucky zelf? Die was nergens te bekennen.

Volledig scherm De politie verspreidde een aantal dagen na de schietpartij deze actuelere foto. © politie/ANP

Ook niet nadat de politie al vrij snel zijn foto en naam verspreidde. Er werd door het Openbaar Ministerie (OM) zelfs een beloning uitgeloofd van 30.000 euro voor de gouden tip die zou leiden tot de vindplaats én aanhouding van V. Hij zou ‘levensgevaarlijk zijn’, én om ondergedoken te blijven voor de politie móest hij wel hulp krijgen. De politie en het OM probeerden die mensen met geld te verleiden alsnog te gaan praten. De schietpartij wordt meermaals besproken in het tv-programma Opsporing verzocht. Er komen tientallen, zo niet honderden tips binnen, maar de eerste weken leidt dat nog niet tot de arrestatie van Lucky.

Ook de naasten van de zwaargewonde Anneke en overleden Michel probeerden de vermeende cirkel ‘hulpjes’ rond Lucky over te halen V. aan te geven. Niet alleen omdat hij het ‘verdiende om opgepakt te worden’, ook omdat zij zelf bang waren voor hem. De familie deed bovendien uitgebreid haar verhaal in AD, om oma Michel te eren.

De arrestatie

Een maand na de schietpartij bleek dat de zwaargewonde Anneke buiten levensgevaar is. Al zal zij 'de rest van haar leven mentaal en fysiek de gevolgen dragen’. Een paar dagen na dat nieuws was het ‘eindelijk’ zover: op zaterdag 25 februari wordt Lucky in een witte bestelbus klemgereden door zwaarbewapende agenten. Op de Kethelbrug in Schiedam. Het was een ‘intensieve klopjacht’ op 's lands meest beruchte crimineel, meldde de politie. Met succes. Vijf weken na de schietpartij is V. eindelijk opgepakt. Dit zou zijn gebeurd mede dankzij twee tipgevers, die anoniem (moeten) blijven. Die tipgevers zijn nu duizenden euro rijker.

Annekes leven is voorgoed getekend. Net als dat van haar familie, die voortaan zonder oma Michel door het leven moet.

‘Hulpjes’

Volgens het OM zouden drie personen Lucky hebben geholpen. Eentje werd afgelopen week aangehouden, hij vuurwapen hebben verstrekt. ,,Over de andere personen moet nog een beslissing worden genomen, of zij vervolgd worden. Mocht dit zo zijn zal dat losstaan van deze strafzaak.” Lucky zou een week voor de schietpartij zijn kleding ergens hebben gebracht, wellicht doelt het OM ook op die persoon als verdachte.

Lucky zelf is volgens het OM niet zo spraakzaam. ,,We hebben zeker nog vragen”, zegt de officier van justitie. Misschien komen de antwoorden daarop aan bod in de volgende regiezitting, die gepland is op 20 juli. Op zijn vroegst aan het einde van het jaar volgt de inhoudelijke behandeling.

Volledig scherm Veel mensen legden in de dagen na de schietpartij bloemen neer bij het winkelcentrum waar het gebeurde. © Jeffrey Groeneweg

Hulp nodig na geweld of bedreiging thuis, door je (ex-)partner of een naaste? Of ken je iemand bij wie dit speelt? Bel bij direct gevaar 112. Bel Veilig Thuis voor advies of hulp via 0800-2000 (gratis en kan anoniem) of chat op veiligthuis.nl.



