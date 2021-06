Tot en met zondag bijna 800 meldingen over stormschade bij verzekeraar

De gemeente Utrechtse Heuvelrug telde in totaal 63 schademeldingen; uit Hoogeveen en omgeving kwamen er 54. Daarbij ging het onder meer om deukjes in auto’s door hagel.

In de gemeente Alkmaar (32 meldingen in totaal) was er vooral sprake van waterschade. Vrijdag kreeg met name de kuststrook bij Castricum, Egmond, Alkmaar, Warmenhuizen en de polder de Zijpe te maken met veel regen in korte tijd, tot 100 millimeter. In de nacht van zaterdag op zondag regende het weer hard, vooral rond Alkmaar.