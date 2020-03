Tot maandag verkeershinder door plaatsen 100-kilometerborden

Hoger beroep Mladic uitgesteld wegens gezondheid beklaagde

11 maart Het proces in hoger beroep tegen de voormalige Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic voor het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag is circa anderhalve maand uitgesteld. Mladic is geopereerd en het hoger beroep kan dinsdag daarom niet van start gaan, meldt het internationale hof in Den Haag.