Tot middaguur geen treinen tussen Den Bosch en Oss

ProRail: de beste overweg is géén overweg

12:07 Het leeuwendeel van de spoorwegovergangen in Nederland is bewaakt op dezelfde wijze als de overgang in Oss, waar vanochtend het tragische ongeval plaatsvond met een bakfiets met kinderen. Dat blijkt uit cijfers van ProRail. De spoorbeheerder vindt: de beste overweg is géén overweg.