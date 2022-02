Tot nu toe 5 aangiften en 20 meldingen mogelijke zedenslachtoffers The Voice

Tegen wie de aangiftes zijn gedaan, is niet bekend gemaakt. Evenmin over wie de meldingen gaan. Bekend was al dat er aangiftes liggen tegen (ex-)juryleden Marco Borsato en Ali B., tegen bandleider Jeroen Rietbergen en tegen regisseur Martijn N. Eén aangifte tegen Ali B. staat los van The Voice. Het is niet bekend of die bij deze vijf aangiftes is meegeteld. De politie noemt verder geen namen in verband met de privacy.