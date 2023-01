Totaalverbod op vuurwerk weer op tafel: GroenLinks en Partij voor de Dieren doen nieuwe poging

In juni debatteerde de Tweede Kamer al over het plan, maar veel partijen wilden deze jaarwisseling afwachten om te zien of het verbod op knalvuurwerk en pijlen voldoende zou zijn om het aantal incidenten terug te dringen. Volgens GroenLinks en de Partij voor de Dieren is dat niet zo.

GroenLinks-leider Jesse Klaver: ,,Hoeveel slachtoffers gaan we nog accepteren? Oud en nieuw is voor veel mensen allang geen feestje meer. Artsen, politieagenten, de brandweer: allemaal willen ze een verbod op vuurwerk omdat het aantal slachtoffers veel te hoog is, en het geweld rondom vuurwerk enorm. Een oliebol, een glas champagne en met je buren genieten van een professionele vuurwerkshow, dat is pas een feest.”

Tradities

Christine Teunissen van Partij voor de Dieren zegt dat deze jaarwisseling heeft bewezen dat ‘veilig vuurwerk’ niet bestaat. ,,Tradities zijn waardevol, en vrijheid is een heel belangrijke waarde. Maar vrijheid voor de één houdt op waar de veiligheid van de ander in het geding komt. De vele ongelukken, de angst en stress bij dieren en de luchtvervuiling zijn geen tradities om trots op te zijn.”

Het kabinet verbood in 2020 knallers en pijlen, maar voor een totaalverbod zijn regeringspartijen CDA en VVD niet. D66 en ChristenUnie lijken wel voor. Maar in de Tweede Kamer is sowieso veel weerstand. GroenLinks en Partij voor de Dieren hopen dat het CDA misschien ‘draait’. Veel CDA-burgemeesters in het land hebben namelijk wel gezegd voor een totaalverbod te zijn. Eerder pleitte ook de politie daarvoor.

Hoeveel incidenten er deze jaarwisseling waren, wordt overigens pas donderdag bekend. Dan maken hulpinstanties hun cijfers kenbaar. In 2020, voor de beknotte corona-edities, meldden zich zo’n dertienhonderd mensen met vuurwerkletsel bij de eerste hulp.

‘Absurd’

Van het huidige kabinet hoeft men geen voorstel voor een vuurwerkverbod te verwachten. Minister Dilan Yesilgöz (Justitie) vindt het ‘absurd’ dat hulpverleners met de jaarwisseling zijn ‘aangevallen’ met vuurwerk. Maar de VVD-minister zegt even haastig dat vuurwerk ‘een mooie traditie’ is. En: ,,Ik hoop dat we die traditie in stand kunnen houden.” .

En omdat dit ook al gold voor de vorige kabinetten, ligt er al een tijdje een voorstel van GroenLinks en de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer. De partijen besloten vandaag dat plan opnieuw op de agenda te gaan zetten, deze maand. Maar dan moeten er nog wat partijen van gedachten veranderen en dat bleek de laatste jaren een taaie opgave. Al veranderde er wel iets.

In 2019 kwam een omslagpunt, toen de Nationale Politie besloot tot een lobby-offensief. Na beraad had de korpsleiding besluiten dat de huidige regels geen soelaas bieden. Te veel agenten raakten gewond bij incidenten, en er waren überhaupt te veel spoedmeldingen voor het toch al overwerkte korps. En in een poging het kabinet onder druk te zetten, verzamelde de politie de steun van nog eens 26 organisaties, waaronder artsen. Het borduurde bovendien voort op het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid van twee jaar eerder, waarin gepleit werd voor een ban op knalvuurwerk en vuurpijlen. Dat legde het kabinet toen nog naast zich neer. Het nieuwe offensief van de politie voor een totaalverbod faalde ook, want VVD en CDA voelden (en voelen) er niets voor. Wel werden, een jaar later in 2020, knalvuurwerk, Chinese matten en vuurpijlen alsnog verboden voor consumenten.

En in het licht van die stap, lanceerden GroenLinks en de Partij voor de Dieren hun plan voor een verbod, waarover in juni van het afgelopen jaar werd gedebatteerd. De afdronk: de steun voor een ban neemt toe, maar voldoende medestanders zijn er nog niet in de Kamer. Na twee ‘corona-edities’ van de jaarwisseling, wilde een aantal partijen eens zien wat het gedeeltelijke verbod zou betekenen voor het aantal incidenten. Dat is nu nog even afwachten: pas donderdag komt het totaaloverzicht van gewonden, schade en het aantal belaagde hulpverleners.

Quote Wij denken dat D66 nu al wat aan het schuiven is en nog meer warm te maken is voor een totaalver­bod

GroenLinks en de Partij voor de Dieren volgen die rapportages met argusorgen, zegt een woordvoerder van die laatste partij. ,,Wij denken dat D66 nu al wat aan het schuiven is en nog meer warm te maken is voor een totaalverbod. Wellicht is dat bij andere partijen ook zo.”

Succes is echt niet gegarandeerd. De steun van ChristenUnie, PvdA en SGP lijkt binnen, maar VVD, CDA en SP lijken nog steeds tegen te zijn. Als onder die laatste partij niet wordt ‘geschoven’, zullen de initiatiefnemers het voorstel niet in stemming durven brengen. Vooral het CDA wordt ‘onder druk gezet’, belooft GroenLinks. De Kamerfractie is immers tegen een totaalverbod, maar veel CDA-burgemeesters vóór.

