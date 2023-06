Totale afzondering voor zwaarste criminelen: Italië zweert erbij, onderzoekers zijn voorzichtig

Een op Italiaanse leest geschoeide speciale gevangenis voor maffiabazen is in Nederland niet zomaar te realiseren en ook niet wenselijk. Dat stellen wetenschappers van de Erasmus Universiteit en de Vrije Universiteit.

Zij onderzochten in opdracht van de Tweede Kamer of het allerzwaarste gevangenisregime voor Italiaanse maffiosi ook iets zou zijn voor Nederland. ,,Als we dit gaan doen, is dat een enorme breuk met het Nederlandse detentiebeleid’’, zegt Sanne Struijk, hoogleraar sanctierecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Italië kent twaalf speciale maffiagevangenissen. Gedetineerden hebben er vrijwel geen contact met de buitenwereld. Behoudens hun advocaat, mogen uitsluitend familieleden maximaal één uur per maand op bezoek komen. De gedetineerde zit in z'n eentje in de cel, met alleen een bed, een tafel en een aan de grond vastgemaakte stoel. Er is 24 uur per dag videobewaking, alleen op het toilet is er wat privacy. Het sociaal contact is beperkt tot drie gedetineerden. Ze mogen twee tot drie uur per dag uit de cel en er is geen contact met de bewaarders. Alles om te voorkomen dat de maffiabaas zijn criminele netwerk buiten de gevangenis in stand houdt.

Ridouan Taghi

Zou dat hier ook kunnen werken voor de Ridouan Taghi’s van deze wereld? Onderzoeker Sanne Struijk is gereserveerd: ,,Daar moet je heel terughoudend in zijn. En dat heeft helemaal niets te maken met dat we te soft zouden zijn, je moet gewoon kijken of dit soort maatregelen echt nodig zijn, bovenop de strikte maatregelen die al gelden in ons gevangeniswezen. En wij betwijfelen dat.’’

In ons land staat de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught te boek als de strengst bewaakte gevangenis, waar van oudsher de meest vluchtgevaarlijke gevangenen worden opgesloten. De EBI is in dat opzicht een succes, want er is nog nooit een gedetineerde uit ontsnapt. Maar sinds de komst van onder meer Ridouan Taghi naar de EBI is gebleken dat er nog een ander gevaar bestaat: dat gevangenen hun criminele werk voortzetten in de gevangenis en zelfs leiding blijven geven aan hun organisatie.

De Extra Beveiligde Inrichting (EBI) Vught is bedoeld voor vluchtgevaarlijke gevangenen. Er is nog nooit iemand uit ontsnapt.

Bij de moord op Peter R. de Vries, advocaat Derk Wiersum en de broer van kroongetuige Nabil B. houdt justitie er rekening mee dat de opdrachten uit de gevangenis kwamen. Dat binnen de EBI contact met de buitenwereld mogelijk is, werd duidelijk na de arrestatie van advocaat Youssef Taghi. Die kwam zijn neef niet alleen als raadsman bezoeken, maar fungeerde tevens als boodschapper naar de buitenwereld.

Totale isolatie

De maffiagevangenissen (41-bis genoemd, naar het wetsartikel waarin dit is geregeld) zijn opgericht met maar één doel: totale isolatie, om te voorkomen dat de gevangenen contact blijven houden met hun organisatie buiten de muren. Een deel van de Tweede Kamer kijkt met belangstelling naar dit systeem en ook minister Dilan Yeşilgöz (VVD) van Justitie is samen met minister Franc Weerwind (D66, Rechtsbescherming) al in Italië geweest om zich erover te laten informeren.

Dilan Yesilgöz en Franc Weerwind spraken hun Italiaanse collega Luciana Lamorgese over de bestrijding van zware criminaliteit in Italië en werden bijgepraat over de speciale maffiagevangenissen.

Sanne Struijk onderzocht samen met collega-hoogleraren Pieter Verrest en Sonja Meijer en de Italiaanse hoogleraar Francesco Calderoni de werking van het Italiaanse systeem en vergeleek die met de Nederlandse situatie. Het eindrapport is dinsdag openbaar gemaakt en aan de Kamer aangeboden.

,,Deze gevangenissen hebben in Italië een sterk symbolische waarde. Ze zijn opgericht na de bloedige aanslagen op onder meer rechters en waren zo een signaal in de strijd tegen de maffia. In het begin werkte dat ook. En nog steeds zijn veel Italianen overtuigd dat het noodzakelijk is. Maar onderzoek daarnaar ontbreekt en men lijkt nu bovendien toch een beetje verstrikt in het systeem. Het schuurt met allerlei mensenrechten en het belangrijkste is dat er niet goed is nagedacht over hoe deze mensen er uit kunnen komen en wat er moet gebeuren als zij ooit weer vrijkomen.’’

In de praktijk verblijven gedetineerden jarenlang in dit strikte gevangenisregime, met allerlei fysieke en psychische problemen tot gevolg. Maar geen enkele politicus in Italië durft ook maar te opperen het regime te versoepelen, zegt Struijk. ,,Het is een monument geworden in de strijd tegen de maffia, zoals een van de door ons geïnterviewde Italiaanse professionals het omschreef.’’

Verlof

Onvergelijkbaar met de Nederlandse situatie, vindt Struijk: ,,Wij kennen een systeem van humane detentie. Met een sfeer van vertrouwen en respect in de inrichting en de mogelijkheid van maatwerk en een dagprogramma. Dat zorgt voor orde en veiligheid.’’ Ook typisch Nederlands is het belang van terugkeer in de samenleving. Dat is hier een geleidelijk proces, waarbij de beveiliging geleidelijk wordt afgebouwd, gevolgd door begeleiding en verlof. Bij ‘41-bis’ bestaat zoiets niet.

In de speciale Italiaanse gevangenissen zitten 750 gedetineerden. Allemaal maffiakopstukken, op drie terroristen en een anarchist na. Ter vergelijking: onze EBI telt 24 plekken. Zijn we daarmee wel voldoende voorbereid op de strijd tegen de georganiseerde misdaad?

De onderzoekers adviseren een pas op de plaats te maken. Er valt bijvoorbeeld al veel te leren van de stevige samenwerking tussen het Italiaanse gevangenispersoneel en politie en justitie tegen de maffia. In Nederland zijn die verantwoordelijkheden van het Openbaar Ministerie, politie en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) strikter gescheiden. Volgens de onderzoekers valt hier mogelijk ‘winst’ te halen.

Sinds kort is er bovendien een extra wettelijke basis om veroordeelden op te nemen in de EBI: namelijk als zij ‘een onaanvaardbaar maatschappelijk risico vormen vanwege de dreiging die uitgaat van iemands rol en positie in een crimineel netwerk’. Voor hen gelden nu al strengere regels dan voor andere gedetineerden in de EBI.

Struijk denk dat deze maatregelen eerst de tijd moeten krijgen zich te bewijzen, voor er nieuwe worden ingevoerd. ,,We weten niet of de Nederlandse georganiseerde criminaliteit te vergelijken is met de maffia in Italië en dezelfde maatschappelijke invloed heeft. Laten we dat eerst grondig onderzoeken, voor we een stap zetten die we daarna niet meer kunnen terugdraaien.’’