Tour de France, alles over rouwen en Pepijn Lanen in De Ochtend Show to go

In De Ochtend Show to go van dinsdag 2 juli zijn dit keer drie mensen te gast. Zij gaan het hebben over de Tour de France, het nieuwe boek van Pepijn Lanen en stervensbegeleiding. De show wordt gepresenteerd door Hila Noorzai en Manuel Venderbos.

Sportverslaggever Pim Bijl stort zich vanaf woensdag wekenlang in het reizende wielercircus Tour de France, dat komende zaterdag in Brussel van start gaat. Een bijzondere tour, want dit keer zijn er mede door het uitvallen van Tom Dumoulin en Chris Froome, weinig favorieten. Pim Bijl vertelt hoe bijzonder het volgen van zo’n tour is en wie er kans maakt op die gele trui.

Ook rouwdoula Patty Duijn schuift aan. Patty begeleidt mensen die niet lang meer te leven hebben. Want hoe neem je plotseling afscheid van dingen en mensen als het einde nadert? Patty is gespecialiseerd in de psychische zorg van ongeneeslijk zieke mensen. Daarnaast is ze er ook tijdens het rouwproces, nadat iemand is gestorven. Ze schreef het boek Rouwdoula, ervaringen van een begeleider bij leven en afscheid, dat dinsdag uitkomt.

Derde gast is Pepijn Lanen, bekend van de Jeugd van Tegenwoordig. Hij is niet alleen muzikaal, wat veel mensen niet weten is dat hij ook boeken schrijft. Inmiddels ligt zijn vijfde boek, Het Wapen van Sjeng, in de winkels. Pepijn haalt zijn inspiratie uit verschillende dingen en lanceerde onlangs een soloalbum. Hij vertelt hierover in de show.

