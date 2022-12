Tragische dood Armando (16) kwam door ‘onbewust Russische roulette met vrienden’

Het OM heeft woensdag jeugddetentie en taakstraffen geëist tegen vier tieners die ervan verdacht worden betrokken te zijn geweest bij de dood van de 16-jarige Armando Petalo. De tiener kwam in januari om het leven toen een vuurwapen waarmee de jongens zaten te spelen per ongeluk afging.

Het schietincident vond in januari plaats in een woning aan de Sinderenstraat in Amsterdam Zuidoost. Omdat de vader van Petalo bij zijn vriendin in het buitenland zat, was een groepje jongens daar al een aantal avonden aan het chillen.

Een van de jongens nam daarbij telkens een vuurwapen met munitie mee. De jongens speelden veelvuldig met het wapen en filmden zichzelf daarbij. De officier van justitie sprak over ‘een onbewust Russisch roulette’.

Op enig moment ging het wapen af. Een kogel raakte Armando Petalo in zijn borst. Twee jongens belden daarop de hulpdiensten. Hoewel ambulancebroeders Petalo nog probeerden te reanimeren overleed hij bij de woning.

‘Blijf van wapens af’

Volgens het Openbaar Ministerie is geen bewijs gevonden dat een van de vier vrienden van Petalo hem iets aan wilde doen. Omdat de verdachten minderjarig zijn, vond de zitting dinsdag en woensdag achter gesloten deuren plaats.

In het requisitoir had het Openbaar Ministerie een belangrijke boodschap: blijf van die wapens af! ,,Er is geen enkele goede reden voor het bezit en gebruik van een wapen”, aldus de officier van justitie. ,,Het is ook niet stoer om er filmpjes mee te maken en ermee te spelen. Dat weten deze vier verdachten inmiddels ook.”

Er gaan letterlijk levens kapot, zei de officier. ,,In dit geval het leven van een vriend. Dat is vandaag en gisteren pijnlijk zichtbaar geworden: er is alleen maar verdriet. Bij de nabestaanden én bij de verdachten. Er zijn alleen maar verliezers en een leven in de bloei is voorgoed weg.”

Het vuurwapen is nooit teruggevonden.