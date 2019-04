Tramschutter Gökmen Tanis blijft nog ten minste drie maanden vast

GroenLinks wil ophelde­ring over oplichting door nep-IN­D'ers

13:49 GroenLinks wil opheldering van het ministerie van Justitie en Veiligheid over pogingen tot oplichting gericht op mensen die een beroep hebben gedaan op de kinderpardonregeling. Aanleiding is een bericht van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), die zegt aanwijzingen te hebben dat dit is gebeurd.