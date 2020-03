Tramschutter Gökmen Tanis spuugt naar rechters en wordt afgevoerd: ‘Vieze ketters’

Seebregts heeft op de slotdag de kans om op de strafeis van justitie te reageren. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren een levenslange celstraf tegen de man die in maart vorig jaar in een Utrechtse tram om zich heen schoot. Die eis leidde tot opluchting bij nabestaanden en slachtoffers. Het OM noemt hem ‘een uiterst gevaarlijk persoon, tegen wie de samenleving maximaal beschermd moet worden’. Bij de aanslag kwamen vier mensen om het leven en raakten twee mensen zwaargewond.



De advocaat betwist niet de daden van zijn cliënt, maar wel de straf. Hij pleitte voor een lange gevangenisstraf met tbs en dwangverpleging in plaats van levenslang. Tanis heeft volgens zijn advocaat een stoornis die behandeld moet worden. ,,Levenslang en verminderd toerekeningsvatbaar gaan niet samen. Het risico op herhaling is matig tot hoog en dat blijft zo als hij niet wordt behandeld. Tanis heeft dit niet gedaan voor Allah. Hij heeft dit gedaan vanwege zijn narcistische stoornis. Juist dat geeft mogelijkheden tot behandeling. Dat zal dan wel gedwongen moeten zijn, vrijwillig zal hij niet meewerken.’’ Volgens Seebregts kan bij de tijdelijke gevangenisstraf in combinatie met tbs de behandeling ,,keer op keer verlengd worden’’. Hij komt dan niet onbehandeld eerder vrij, zoals bij levenslang wel mogelijk zou zijn.



Alleen bij het opleggen van een tijdelijke gevangenisstraf in combinatie met tbs en dwangverpleging heeft Tanis volgens zijn advocaat ,,een meer dan louter theoretische kans” ooit in de maatschappij terug te keren. Hem die mogelijkheid ontnemen is volgens Seebregts in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.



De raadsman wilde de rechtbank ,,geen concreet voorstel” doen over de duur van de gevangenisstraf voor Tanis. Seebregts vond wel dat die duur niet de maximale van dertig jaar moet zijn, omdat gezien de ernst van de bij Tanis vastgestelde stoornissen zeer langdurige behandeling noodzakelijk is. Volgens de advocaat kan de behandeling van zijn cliënt succesvol zijn, omdat zijn cliënt geen zogenoemde ,,overtuigingsdader” is.